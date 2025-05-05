У нього потраплятимуть бомби, – Дюбуа погрожує поставити "хрест" на кар'єрі Усика у реванші

Олександр Усик та Даніель Дюбуа отримали офіційну дату реваншу. Друга битва боксерів запланована на 19 липня 2025 року на лондонському стадіоні "Вемблі".

Даніель Дюбуа продовжує розкидатись гучними заявами про власну перемогу у реванші 19 липня. Чемпіон світу за версією IBF у хевівейті впевнений, що візьме реванш в Олександра Усика.

До теми Буде достатньо для перемоги, – Дюбуа розповів, як збирається здолати Усика у реванші

Чергова гучна заява Дюбуа про реванш

Британський боксер розповів, що із віком втратив українець та чому він може поставити крапку на кар'єрі Усика у майбутньому реванші, інформує 24 Канал із посиланням на BoxNation.

Усик став повільнішим через свій вік, у нього нещодавно було два великі бої з Тайсоном Ф'юрі. Я стану тим, хто переможе Усика своїми ударами. У нього потраплятимуть бомби, я налаштований серйозно. Все, це кінець кар'єри для Усика. Я переконаний, що так буде,

– заявив Дюбуа.

Нагадаємо, що у першому бою у серпні 2023-го Усик здолав Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді після того, як у п'ятій трихвилинці Даніель вдарив його нижче пояса.

Після цієї поразки Дюбуа провів три поєдинки, у яких здобув три перемоги – над американцем Джаррелом Міллером, хорватом Філіпом Хрговичем і британцем Ентоні Джошуа. З останнім побився у вересні минулого року та нокаутував Ей Джея у п'ятій трихвилинці 12-раундового бою.