Непереможний український боксер похизувався світлиною із зіркою Голлівуду після перемоги

Даніель Лапін провів свій бій у рамках андеркарду реваншу Усик – Дюбуа 19 липня. Український боксер збільшив свою статистику до 12 перемог на профі-рингу.

28-річний український боксер здолав британця Льюїса Едмондсона за рішенням суддів: нічия 95-95 та 96-94 (двічі) на користь Лапіна. Даніель успішно захистив свої пояси, інформує 24 Канал.

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З ким зробив фото Лапін після перемоги?

Даніель Лапін продовжує зберігати статус непереможного бійця, хоча цей двобій проти Едмондсона був "на межі".

Після поєдинку українець виклав у своєму інстаграмі спільну світлину із відомою голлівудською зіркою Джейсоном Стейтемом. У публікації боксер подякував усім за підтримку у важкому поєдинку.



Лапін із Стейтемом / Фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що у головному бою вечора боксу на "Вемблі" 19 липня Усик нокаутував Дюбуа по ходу 5-го раунду. Олександр відібрав пояс чемпіона за версією IBF та повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Це був передостанній бій у кар'єрі українського "Кота" та 24-й переможний на профі-рингу.

Наразі Усик не може точно відповісти, хто стане його опонентом у прощальному бою.