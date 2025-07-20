28-летний украинский боксер одолел британца Льюиса Эдмондсона по решению судей: ничья 95-95 и 96-94 (дважды) в пользу Лапина. Даниэль успешно защитил свои пояса, информирует 24 Канал.

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С кем сделал фото Лапин после победы?

Даниэль Лапин продолжает сохранять статус непобедимого бойца, хотя этот поединок против Эдмондсона был "на грани".

После поединка украинец выложил в своем инстаграме совместную фотографию с известной голливудской звездой Джейсоном Стейтемом. В публикации боксер поблагодарил всех за поддержку в тяжелом поединке.



Лапин со Стейтемом / Фото из инстаграма боксера

Напомним, что в главном бою вечера бокса на "Уэмбли" 19 июля Усик нокаутировал Дюбуа по ходу 5-го раунда. Александр отобрал пояс чемпиона по версии IBF и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Это был предпоследний бой в карьере украинского "Кота" и 24-й победный на профи-ринге.

Сейчас Усик не может точно ответить, кто станет его оппонентом в прощальном бою.