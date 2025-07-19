Соперником украинского боксера стал британец Льюис Эдмондсон. Их битва состоялась четвертым мероприятием в андеркарде реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа, информирует 24 Канал.

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Как закончился бой Лапин – Эдмондсон?

Боксеры показали довольно ровный бой, пройдя всю дистанцию в виде 10 раундов. Лапин и Эдмондсон поочередно взрывались в ринге.

Несколько раз Льюис "грязно" пробивал по Даниэлю. Однажды Лапин едва не вылетел за пределы ринга, задержавшись на канатах.

Победителя боя определяли судьи: ничья 95-95 и 96-94 (дважды) в пользу украинца. Джуэ сложная победа для нашего боксера. Даниэль Лапин успешно защитил свои пояса по версиям IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе.

Видео объявления результатов боя Лапин – Эдмондсон

Эта победа стала для Лапина 12-й подряд на профи-ринге (4 – нокаутом).

Впереди последний бой андеркарда, в котором Лоуренс Околи подерется против Кевина Лерена.

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