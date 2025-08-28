Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у реванші 19 липня 2025 року. Тепер український чемпіон відпочиває після важких тренувань та роздумує над майбутнім.

Даніель Лапін висловився стосовно Олександра Усика. Зокрема, український боксер поділився думками про майбутнє "Короля хевівейту", повідомляє 24 канал із посиланням на vRINGe.

Що Лапін сказав про Усика?

Даніель Лапін вважає, що Олександр Усик не збирається завершувати кар'єру та планує продовжувати боксувати. Український боксер заявив, що абсолютний чемпіон світу може перемогти багатьох суперників.

Також Лапін припустив, скільки поєдинків ще може провести Усик. На його думку, "Король хевівейту" може з'явитись у рингу щонайменше у п'яти боях.

Я впевнений, що в нього ще вистачить сил, щоб провести щонайменше п’ять боїв. Але все залежить від Олександра та його мотивації. Те, що я бачив востаннє, свідчить, що він ще може і готовий перемогти абсолютно всіх. Не можна сказати, що ще п’ять боїв – це ексклюзивна інформація від мене. Це моя думка,

– сказав Лапін.

Зазначимо, що Даніель Лапін часто бере участь у підготовці Олександра Усика до поєдинків. Боксер також провів чимало боїв в андеркарді перед протистояннями українського чемпіона світу у надважкій вазі.

