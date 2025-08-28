Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля 2025 года. Теперь украинский чемпион отдыхает после тяжелых тренировок и размышляет над будущим.

Даниэль Лапин высказался относительно Александра Усика. В частности, украинский боксер поделился мыслями о будущем "Короля хевивейта", сообщает 24 канал со ссылкой на vRINGe.

Что Лапин сказал об Усике?

Даниэль Лапин считает, что Александр Усик не собирается завершать карьеру и планирует продолжать боксировать. Украинский боксер заявил, что абсолютный чемпион мира может победить многих соперников.

Также Лапин предположил, сколько поединков еще может провести Усик. По его мнению, "Король хевивейта" может появиться в ринге как минимум в пяти боях.

Я уверен, что у него еще хватит сил, чтобы провести не менее пяти боев. Но все зависит от Александра и его мотивации. То, что я видел в последний раз, свидетельствует, что он еще может и готов победить абсолютно всех. Нельзя сказать, что еще пять боев – это эксклюзивная информация от меня. Это мое мнение,

– сказал Лапин.

Отметим, что Даниэль Лапин часто участвует в подготовке Александра Усика к поединкам. Боксер также провел немало боев в андеркарде перед противостояниями украинского чемпиона мира в супертяжелом весе.

