Після бою аж лікоть набряк, – український боєць UFC розповів про силу своїх ударів

Український боєць UFC Данііл Донченко здобув яскраву перемогу над американцем Пунахеле Соріано на турнірі в Парижі, який відбувся ввечері 5 вересня. Поєдинок у напівсередній вазі (до 77 кг) тривав усі три раунди, а судді одноголосно віддали перемогу українцю – 30:27, 30:27, 29:28.

Одним із найбільш незвичних моментів бою став епізод у третьому раунді, повідомляє 24 Канал. Соріано опинився у вигідній позиції в партері та намагався розтягнути Донченка, однак українець у цей момент завдавав супернику ударів ліктями.

Донченко розповів про те, як пройшов бій з Соріано

Донченко зізнався в інтерв'ю 24 Каналу, що ситуація була болючою, але він вирішив не здаватися навіть попри ризик отримати серйозну травму.

У моменті він мене взяв на прийом і відчув, що можу терпіти. Пізніше Соріано почав мене трохи розтягувати, я почав бити його ліктями, і він трішки відпустив. Тоді реально сильно його бив,

– розповів боєць.

За словами українця, сила ударів залишилася практично непомітною для глядачів трансляції.

Камера не передає того, наскільки це були сильні удари, але у мене після бою аж лікоть набряк,

– зазначив Донченко.

Згодом Соріано знову почав розтягувати українця, що спричинило біль. Однак Донченко був готовий терпіти до фінального гонга.

Воно було боляче. Але в той момент думав: "Нехай рве мені якісь зв'язки коліна і я потім випаду на пів року, але цей бій я уже виграв і дотерплю",

– сказав спортсмен.

Перемога над Соріано стала для Донченка вже четвертою поспіль у UFC. До найпрестижнішої ММА-організації світу українець потрапив через реаліті-шоу The Ultimate Fighter (TUF) 33.

Після тріумфу в Парижі Донченко вже визначився з потенційним наступним суперником. Українець офіційно викликав на бій американського ветерана Даніеля Родрігеса, який посідає 15-ту сходинку рейтингу UFC.