Після бою аж лікоть набряк, – український боєць UFC розповів про силу своїх ударів
Український боєць UFC Данііл Донченко здобув яскраву перемогу над американцем Пунахеле Соріано на турнірі в Парижі, який відбувся ввечері 5 вересня. Поєдинок у напівсередній вазі (до 77 кг) тривав усі три раунди, а судді одноголосно віддали перемогу українцю – 30:27, 30:27, 29:28.
Одним із найбільш незвичних моментів бою став епізод у третьому раунді, повідомляє 24 Канал. Соріано опинився у вигідній позиції в партері та намагався розтягнути Донченка, однак українець у цей момент завдавав супернику ударів ліктями.
Донченко розповів про те, як пройшов бій з Соріано
Донченко зізнався в інтерв'ю 24 Каналу, що ситуація була болючою, але він вирішив не здаватися навіть попри ризик отримати серйозну травму.
У моменті він мене взяв на прийом і відчув, що можу терпіти. Пізніше Соріано почав мене трохи розтягувати, я почав бити його ліктями, і він трішки відпустив. Тоді реально сильно його бив,
– розповів боєць.
За словами українця, сила ударів залишилася практично непомітною для глядачів трансляції.
Камера не передає того, наскільки це були сильні удари, але у мене після бою аж лікоть набряк,
– зазначив Донченко.
Згодом Соріано знову почав розтягувати українця, що спричинило біль. Однак Донченко був готовий терпіти до фінального гонга.
Воно було боляче. Але в той момент думав: "Нехай рве мені якісь зв'язки коліна і я потім випаду на пів року, але цей бій я уже виграв і дотерплю",
– сказав спортсмен.
Перемога над Соріано стала для Донченка вже четвертою поспіль у UFC. До найпрестижнішої ММА-організації світу українець потрапив через реаліті-шоу The Ultimate Fighter (TUF) 33.
Після тріумфу в Парижі Донченко вже визначився з потенційним наступним суперником. Українець офіційно викликав на бій американського ветерана Даніеля Родрігеса, який посідає 15-ту сходинку рейтингу UFC.