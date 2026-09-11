Одним из самых необычных моментов боя стал эпизод в третьем раунде, сообщает 24 Канал. Сориано оказался в выгодной позиции в партере и пытался растянуть Донченко, однако украинец в этот момент наносил сопернику удары локтями.

Донченко рассказал о том, как прошел бой с Сориано

Донченко признался в интервью 24 Канала, что ситуация была болезненной, но он решил не сдаваться, даже несмотря на риск получить серьезную травму.

В какой-то момент он взял меня на прием и почувствовал, что я могу терпеть. Позже Сориано начал меня немного растягивать, я начал бить его локтями, и он немного ослабил хватку. Тогда я действительно сильно его бил,

– рассказал боец.

По словам украинца, сила ударов осталась практически незаметной для зрителей трансляции.

Камера не передает, насколько сильными были эти удары, но у меня после боя даже локоть опух,

– отметил Донченко.

Впоследствии Сориано снова начал растягивать украинца, что вызвало боль. Однако Донченко был готов терпеть до финального гонга.

Было больно. Но в тот момент я думал: "Пусть у меня порвутся какие-то связки колена и я потом выпаду на полгода, но этот бой я уже выиграл и дотерплю",

– сказал спортсмен.

Победа над Сориано стала для Донченко уже четвертой подряд в UFC. В самую престижную ММА-организацию мира украинец попал благодаря реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF) 33.

После триумфа в Париже Донченко уже определился с потенциальным следующим соперником. Украинец официально вызвал на бой американского ветерана Даниэля Родригеса, занимающего 15-е место в рейтинге UFC.