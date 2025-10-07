У вересні 2025 року в англійському Ліверпулі відбувся чемпіонат світу з боксу. Українська збірна завершила змагання лише з однією нагородою – "бронзою" Данила Жасана.

27-річний український боксер приніс нашій збірній бронзову медаль, яка стала єдиною у доробку синьо-жовтої команди. Завдяки цій нагороді Україна стала 20-ю у загальному медальному заліку ЧС-2025, а Данило Жасан отримав за це коштовний подарунок, пише 24 Канал із посиланням на ФБУ.

Який подарунок отримав Жасан за медаль ЧС-2025?

Відзначимо, що медальний залік очолила збірна Казахстану – 10 нагород (7 золотих, 1 срібна та 2 бронзові).

Бронзового чемпіона світу-2025 нагородили подарунком по приїзду в Україну. Федерація боксу України спрезентувала Данилу Жасану автомобіль марки Skoda.

Президент ФБУ Олег Ільченко розповів, що цей подарунок буде мотивацією для боксера на шляху до нових перемог, а також подякою.

Данило заслужено здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу, і ми вирішили подарувати йому автомобіль як подяку за його досягнення та мотивацію для нових перемог,

– сказав очільник федерації.

Водночас Жасан подякував усім захисникам України за можливість продовжувати виступати на змаганнях.

"Хочу подякувати нашим захисникам за можливість виступати на змаганнях. Завдяки ним я маю змогу представляти наш прапор. Низький уклін вам усім. Дякую нашій Федерації боксу України", – сказав боксер під час вручення.

Жасану подарували автомобіль / Фото Федерації боксу України

Як Жасан здобув "бронзу" ЧС-2025 з боксу?

В 1/16 фіналу Данило впевнено здолав німця Аммара Абдулджаббара 4-1.

У бою за чвертьфінал Жасан ще переконливіше впорався із представником Канади Браяном Кеннеді – суха перемога українського боксера 5-0.

Вже у рамках 1/4 фіналу ЧС-2025 Жасан продовжив свою переможну серію, здобувши звитягу над грузином Георгієм Кушиташвілі 4-1.

А от у півфіналі на Жасана чекала перша поразка від британця Тігана Стотта 1-4.

На аматорському рівні Данило Жасан здобув 30 перемог при 17-ти поразках (дані BoxRec).