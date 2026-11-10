Наступний суперник Усика залишив зухвале послання

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У грудні на Бенавідеса чекає уніфікаційний бій з Міхалом Чеслаком – на кону будуть три пояси, окрім IBF. Давіда цитує BoxingTalk.

Бенавідес вважає завоювання абсолюту "неминучим"

Об'єднаний чемпіон у крузервейті наголосив, що його ціль стати найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії.

"Це світ Монстра! Я досяг мети. І не збираюся нікуди йти. Велич – це не те, що можна подарувати. Це те, що потрібно завоювати. І я завоюю свою велич. Я завоював два пояси в першому поєдинку у крузервейті. І попереду у мене бій за третій титул. Я стану абсолютом. Це неминуче. Я проб'ю собі шлях до вершини рейтингу p4p. І вже дуже скоро. Я стану №1!", – заявив Давід.

Ймовірним суперником Бенавідеса у битві за звання абсолютного чемпіона світу може стати триразовий абсолют Олександр Усик.

Непереможний українець оголосив про повернення до крузервейту та намір зустрітися з Бенавідесом, щоб спробувати стати чотириразовим абсолютним чемпіоном світу.

Сам Давід підтвердив бажання битися з Усиком, і заявив, що на кону їхнього поєдинку дійсно можуть бути всі чотири найпрестижніші пояси в боксі.

Нагадаємо, попередній бій Усика відбувся у травні 2026 року. Тоді він технічним нокаутом в 11-му раунді переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.