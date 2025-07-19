Реванш Усик – Дюбуа: хто покаже головне протистояння року

Менше, ніж за три тижні Олександр Усик знову зустрінеться з Даніелем Дюбуа. У реванші український чемпіон спробує вдруге побити британського боксера.

19 липня 2025 року відбудеться пекельний реванш Усик – Дюбуа. Головну подію року у світі прийматиме легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні (Англія), повідомляє 24 канал.

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Де транслюватимуть реванш Усик – Дюбуа

Офіційним мовником реваншу Усик – Дюбуа є компанія DAZN. Глядачі в Україні зможуть побачити головний поєдинок року завдяки іншому транслятору.

На території України медіасервіс Megogo покаже грандіозний вечір боксу у Лондоні. Головною подією спортивного шоу буде саме поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Переглянути реванш Усик – Дюбуа можна за такими передплатами як "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Владислав Кобельков прямо з "Вемблі" коментуватиме грандіозний вечір боксу.

Зверніть увагу! Вечір боксу у Лондоні розпочнеться о 19:00, а мейнкард реваншу Усик – Дюбуа заплановано на 20:30 за київським часом. Головний бій спортивного шоу стартує приблизно о 23:30 за Києвом.

Варто відзначити, що першими розпочнуть битись Андрій Новицький та Владислав Сіренко, які зійдуться в очному протистоянні за титул WBC International у надважкому дивізіоні. Наступним з'явиться український боксер Даніель Лапін.

Нагадаємо, що трансляція традиційно буде доступна у підрозділі "Єдиноборства" у розділі "Спорт" на каналі "MEGOGO Гонг".