Олександр Гвоздик поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа. Український "Цвях" розповів, як завершиться майбутній бій, інформує 24 канал із посиланням на LuckyPunch.

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Гвоздик про реванш Усик – Дюбуа

Олександр Гвоздик наголосив, що Даніеля Дюбуа дійсно спрогресував порівняно з поєдинком у Вроцлаві. Однак, на його думку, нові навички британця не допоможуть йому.

Мені здається що свої нові "активи" Дюбуа зараз може круто використовувати проти великих, повільних важковаговиків, але вони не спрацюють проти розумного, та швидкого Олександра. Тому думаю ми побачимо бій, дуже схожий на перший,

– сказав Гвоздик.

"Цвях" також відповів на питання, чи спробує Даніель Дюбуа відправити в нокаут Олександра Усика. Український боксер вважає, що це єдине, що намагатиметься робити британець.

Нагадаємо, Олександр Усик зустрінеться з Даніелем Дюбуа у реванші 19 липня 2025 року. Боксери битимуться у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Раніше повідомляли, що Тедді Атлас зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Колишній тренер Майка Тайсона висловився на користь британця.