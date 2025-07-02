Александр Гвоздик поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. Украинский "Гвоздь" рассказал, как завершится предстоящий бой, информирует 24 канал со ссылкой на LuckyPunch.

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Гвоздик о реванше Усик – Дюбуа

Александр Гвоздик отметил, что Даниэль Дюбуа действительно спрогрессировал по сравнению с поединком во Вроцлаве. Однако, по его мнению, новые навыки британца не помогут ему.

Мне кажется, что свои новые "активы" Дюбуа сейчас может круто использовать против больших, медленных тяжеловесов, но они не сработают против умного, и быстрого Александра. Поэтому думаю мы увидим бой, очень похожий на первый,

– сказал Гвоздик.

"Гвоздик" также ответил на вопрос, попытается ли Даниэль Дюбуа отправить в нокаут Александра Усика. Украинский боксер считает, что это единственное, что будет пытаться делать британец.

Напомним, Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа в реванше 19 июля 2025 года. Боксеры будут драться в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Ранее сообщали, что Тедди Атлас сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший тренер Майка Тайсона высказался в пользу британца.