Известный тренер Тедди Атлас сделал свой прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Легендарный наставник признался, на кого делает ставку в данном противостоянии, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Прогноз Атласа на реванш Усик – Дюбуа

По словам бывшего наставника Майка Тайсона, Даниэль нашел свою лучшую сторону и превратился в зверя после августовского поражения 2-летней давности.

Дюбуа нашел себя. Этот совсем другой зверь. Тот, кто думает, что это будет такой же бой, как первый, ошибается. Но я не могу ставить против Усика. Потому что его самая большая сила в том, что он всегда находит способ победить, всегда,

– заявил Атлас.

Напомним, что в августе 2023-го Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде в польском городе Вроцлав. Также по ходу 5-го раунда британец пробил ниже пояса украинцу, хотя до сих пор считает, что этот удар был по всем правилам бокса.

Интересно, что Дерек Чисора сделал свой прогноз на реванш Усик – Дюбуа, в котором рассказал о выгоде для него. Британский супертяжеловес заявил, что победитель этого реванша должен отказаться он титулов IBF и WBO, за которые хочет подраться он с Джозефом Паркером.