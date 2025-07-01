Відомий тренер Тедді Атлас зробив свій прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Легендарний наставник зізнався, на кого робить ставку у даному протистоянні, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

Оце так Усика "звинуватили" у тому, що він зіпсував битву Ф'юрі – Джошуа

Прогноз Атласа на реванш Усик – Дюбуа

За словами колишнього наставника Майка Тайсона, Даніель знайшов свою найкращу сторону та перетворився у звіра після серпневої поразки 2-річної давнини.

Дюбуа знайшов себе. Цей зовсім інший звір. Той, хто думає, що це буде такий самий бій, як перший, помиляється. Але я не можу ставити проти Усика. Тому що його найбільша сила в тому, що він завжди знаходить спосіб перемогти, завжди,

– заявив Атлас.

Нагадаємо, що у серпні 2023-го Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді у польському місті Вроцлав. Також по ходу 5-го раунду британець пробив нижче пояса українцю, хоча досі вважає, що цей удар був за усіма правилами боксу.

Цікаво, що Дерек Чісора зробив свій прогноз на реванш Усик – Дюбуа, у якому розповів про вигоду для нього. Британський супертяж заявив, що переможець цього реваншу повинен відмовитись він титулів IBF та WBO, за які хоче побитись він із Джозефом Паркером.