На кону реваншу стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Тому Дерек Чісора розповів, хто, на його думку, тріумфує у майбутньому бою, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Оце так Тренер Дюбуа в одіозному стилі обізвав Усика клоуном

Чісора про реванш Усик – Дюбуа

Британський супертяж підтримав Усика, а не свого земляка. Чісора знайшов вигоду у такому реванші боксерів та навіть назвав свого бажаного суперника у титулованому бою.

Послухайте, я буду радий, якщо Усик переможе у цьому бою. Хто б не переміг, він буде зобов'язаний відмовитися від титулу IBF та WBO і ми влаштуємо м'ясорубку за ці пояси з Паркером. У мене саме такий план, але хто знає, що придумають промоутери,

– сказав Чісора.

Раніше стало відомо, що WBO схвалить можливу трилогію між Чісорою та Паркером.

Нагадаємо, що Чісора та Паркер провели два очні бої у 2021-му році. Обидва поєдинки завершились перемогами новозеландського боксера. Спершу у Манчестері Джозеф виграв вакантний титул WBO Inter-Continental у важкій вазі, а вже у реванші Паркер захистив цей пояс.

Для Чісори наступний бій стане ювілейним 50-м у професіоналах та, ймовірно, прощальним у боксі. За спиною 41-річного Дерека 49 боїв: 36 перемог (23 – нокаутом), 13 поразок. Натомість Джозеф Паркер провів на профі-рингу 39 поєдинків – 36 звитяг (24 – нокаутом) при 3-х поразках.