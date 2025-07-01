Г'юї Ф'юрі висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Зокрема, кузен Тайсона Ф'юрі назвав свого переможця майбутнього протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Який прогноз зробив Ф'юрі

Г'юї Ф'юрі безапеляційно назвав переможця реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Кузен Тайсона Ф'юрі заявив, що український боксер вдруге здолає британця.

Ф'юрі пояснив, чому саме Усик переможе у реванші проти Дюбуа. На його думку, британець не зробить нічого нового, щоб перемогти українського чемпіона.

Я не думаю, що Дюбуа може щось зробити по-іншому, тому що я вважаю, Усик його розкусив. Це буде повтор. Є шанс у Дюбуа? Ні, якщо він швидко почне, то він швидше буде потрясений. Вважаю, що це буде легка ніч для Усика,

– сказав Ф'юрі.

Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Зіркові боксери зустрінуться у пекельній битві на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли, що Дон Чарльз знайшов причину поразки Даніеля Дюбуа у першому бою проти Олександра Усика. Тренер британського боксера відповів з ноткою філософії.