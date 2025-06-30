Дон Чарльз висловився про майбутній реванш Усик – Дюбуа. Тренер британця також пригадав перший поєдинок між боксерами, пояснивши поразку свого підопічного, повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry Promotions.

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Чому Дюбуа програв перший бій Усику

Дон Чарльз наголосив, що вони разом з Даніелем Дюбуа були впевнені у готовності до поєдинку. Тренер британця підкреслив, що після бою вони були розбиті, адже думали, що зробили достатньо для перемоги.

Чарльз заявив, що він богобоязливий чоловік. На його думку, це Бог забрав перемогу у Даніеля Дюбуа над Олександром Усиком. Проте тренер британця радий, що так сталось, тому що тільки зараз прийшов час тріумфу його підопічного.

Бог забрав це, створив кращі умови й сказав: тепер ви готові. Ми думали, що були готові тоді. Зараз я вірю, що ми дійсно готові. Я вірю, що Даніель отримає подарунок, який був призначений йому два роки тому,

– сказав Чарльз.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. У 2023 році український чемпіон зупинив британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді поєдинку.

Раніше Дерек Чісора зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Ветеран хевівейту знайшов для себе вигоду у майбутньому поєдинку.