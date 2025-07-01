Став відомий ще один спаринг-партнер Олександра Усика. До реваншу проти Даніеля Дюбуа українцю допомагає готуватись сербський гігант Санель Хасанович, повідомляє 24 Канал із посиланням на боксера із Сербії.

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З ким спарингує Олександр Усик

Сербський боксер виклав декілька світлин із тренувального табору "Українського Кота". Хасанович є справжнім гренадером, адже його зріст складає понад два метри – 204 сантиметри.

Цікаво, що Хасанович є регулярним гостем табору Усика. Санель вже вп'яте спарингує у таборах із українським чемпіоном світу. Востаннє серб був спаринг-партнером Усика перед боєм проти Тайсона Ф'юрі, якого Олександр двічі здолав у 2024-му.

Мій п'ятий табір – загалом 280 раундів з чемпіоном Усиком. Цього разу я був його спаринг-партнером у підготовці до бою проти Дюбуа. Попередні спаринги були перед боєм проти Ф'юрі. Величезний досвід, серйозний прогрес – кожен табір піднімає мене на вищий рівень,

– написав Хасанович.

Санель Хасанович має за своєю спиною 9 перемог (7 – нокаутом) при одній поразці та одній нічиї.