Стал известен еще один спарринг-партнер Александра Усика. К реваншу против Даниэля Дюбуа украинцу помогает готовиться сербский гигант Санель Хасанович, сообщает 24 Канал со ссылкой на боксера из Сербии.

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С кем спаррингует Александр Усик

Сербский боксер выложил несколько фотографий из тренировочного лагеря "Украинского Кота". Хасанович является настоящим гренадером, ведь его рост составляет более двух метров – 204 сантиметра.

Интересно, что Хасанович является регулярным гостем лагеря Усика. Санель уже пятый раз спаррингует в лагерях с украинским чемпионом мира. Последний раз серб был спарринг-партнером Усика перед боем против Тайсона Фьюри, которого Александр дважды одолел в 2024-м.

Мой пятый лагерь – всего 280 раундов с чемпионом Усиком. На этот раз я был его спарринг-партнером в подготовке к бою против Дюбуа. Предыдущие спарринги были перед боем против Фьюри. Огромный опыт, серьезный прогресс – каждый лагерь поднимает меня на более высокий уровень,

– написал Хасанович.

Санель Хасанович имеет за своей спиной 9 побед (7 – нокаутом) при одном поражении и одной ничьей.