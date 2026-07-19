В інтерв'ю ютуб-каналу Daily Mail Boxing боксер розповів, де зберігаються його чемпіонські пояси. А також пояснив, чому саме там.

Де зберігаються чемпіонські пояси Усика?

Усик зазначив, що всі його чемпіонські пояси зберігаються в Україні, а саме в Києві, та в Іспанії. Останні 4 пояси саме зараз в Іспанії, бо українець їх брав із собою в тренувальний табір, коли готувався до поєдинку проти Ріко Верховена.

Останні рік-два мої пояси були важливі моїм дітям. Зараз, коли я повертаюсь додому без поясів, старші троє дітей Ліза, Кирило та Михайло запитують: "Ой-ой-ой, а де нові пояси? Давай фото, фото фото!",

– зауважив український боксер.

Він продовжив, що дітям дуже важливо сфотографуватись із його нагородами. Сам Усик говорить так, що перший пояс – для Лізи, другий – для Кирила, третій – для Михайла, а четвертий – для Марії.

Що нині сталось із поясами Усика?

Олександр Усик добровільно відмовився від усіх своїх поясів у надважкій вазі. Він зробив це, щоб дати шанс іншим боксерам, оскільки сам уже двічі ставав абсолютним чемпіоном світу в цьому дивізіоні, перемагаючи Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа.

Щоправда перед повним завершенням кар'єри українець планує провести ще один видовищний бій, який називає своїм останнім танцем. Наразі найбільш вірогідним його суперником називають американця Деонтея Вайлдера або ж ревашн із нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.