У цьому матеріалі 24 Канал розповість, де саме мешкала родина Усиків до 2014 року. А також розповість, куди та коли вона потім переїхала потім.

Цікаво Усик на порозі нового виклику: у США заінтригували заявою про майбутнє боксера

Де жила родина Усиків до 2014 року?

Родина Усиків до анексії Криму у 2014 році жила в Сімферополі. Олександр народився та виріс у цьому місті, почав займатись тут боксом, одружився тут. Його дружина Катерина хоч і народилась у Росії, проте її родина, ще коли дівчинка була маленькою, переїхала в Крим.

Спочатку родина жила на околиці міста, але потім боксер побудував власний великий будинок. Щоправда після початку анексії родина ще певний час залишалась у Сімферополі. А фактично до повномасштабного вторгнення тут продовжували жити й батьки Катерини Усик.

Чому родина Усиків змушена була переїхати?

Родина Усиків остаточно переїхала з Криму у 2016 році. Боксер і його сім'я неодноразово отримували погрози від російських окупантів. Вони більше не могли почуватись у безпеці на рідній землі. До того ж Катерина продовжувала їздити по Сімферополю на авто з прапором України.

Із Криму родина переїхала у Ворзель у Київській області. Тут боксер збудував для родини ще один маєток. Утім і його, на жаль, родина втратила у 2022 році. Росіяни окупували Ворзель, оселились у цьому будинку та фактично пограбували та знищили його.