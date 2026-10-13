Берінчик проведе незвичний боксерський бій у Києві: відомий суперник

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик зустрінеться з українським бійцем Боваром "Гладіатором" Ханаковим у боксерському поєдинку в рукавичках для ММА. Бій відбудеться 22 листопада в київському Палаці спорту.

Зустріч стане головною подією другого турніру ММА-промоушену Arena. Про офіційне оголошення бою повідомили на інстаграм-сторінці.

Що відомо про наступний бій Берінчика та його суперника

Берінчик має у своєму професійному рекорді 19 перемог, дев'ять із яких здобув нокаутом, і дві поразки.

У травні 2024 року українець роздільним рішенням суддів переміг мексиканця Емануеля Наваррете та завоював титул чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі. Під час першого захисту поясу Берінчик поступився американцю Кейшону Девісу технічним нокаутом у четвертому раунді.

Останній боксерський поєдинок Денис провів у серпні, коли програв Семові Ноуксу одностайним рішенням суддів у бою за титул WBO International.

Ханаков спеціалізується на кулачних боях. 12 вересня він виступив у головному поєдинку турніру BAZARA 0 Fight Club IV у Ризі, де поступився Даніку Весненку. Його боксерський рекорд – одна перемога та дві поразки.

У межах турніру Arena також заплановані інші протистояння. Валерій Вигонський зустрінеться з Баширом Мустафаєвим у поєдинку з тайського боксу, а Ігор "Янкі" Янков протистоятиме Олександру Буряченку у форматі submission only, де перемогу здобувають за допомогою больового або задушливого прийому.