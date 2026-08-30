Зустріч за пояс WBO International на O2 Arena завершилася поразкою Берінчика, повідомляє 24 Канал.

Ноукс переміг Берінчика рішенням суддів

38-річний українець від старту поєдинку діяв обережно та намагався уникати потужного правого прямого від Ноукса. Однак британець раунд за раундом набирав очки точними ударами, перебоксовуючи Дениса.

Хоча Денис змінював стійку, однак продовжував перебувати більше в захисті, аніж атаці. А після половини поєдинку перемога практично була в руках місцевого боксера, що змусило Берінчика йти ва-банк в надії нокаутувати Ноукса.

Проте свій "лакі панч" Берінчик не знайшов, хоч і показав значно кращий бокс наприкінці зустрічі. Троє суддів констатували впевнену перемогу Ноукса – 100:90, 99:91, 98:92.

Для українського бійця це був 21-й бій на професійному рингу, 19 з яких він виграв. Поразка від Ноукса стала другою поспіль у кар'єрі, адже до того він поступився Кейшону Девісу в лютому 2025 року.