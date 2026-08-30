Бой за пояс WBO International на O2 Arena завершился поражением Беринчика, сообщает 24 Канал.

Ноукс победил Беринчика решением судей

38-летний украинец с самого начала поединка действовал осторожно и пытался избегать мощного правого прямого от Ноукса. Однако британец раунд за раундом набирал очки точными ударами, перебоксируя Дениса.

Хотя Денис менял стойку, он продолжал находиться больше в обороне, чем в атаке. А после половины поединка победа практически была в руках местного боксера, что заставило Беринчика пойти ва-банк в надежде нокаутировать Ноукса.

Однако свой "лаки-панч" Беринчик не нашел, хотя и показал значительно лучший бокс в конце встречи. Трое судей констатировали уверенную победу Ноукса – 100:90, 99:91, 98:92.

Для украинского бойца это был 21-й бой на профессиональном ринге, 19 из которых он выиграл. Поражение от Ноукса стало вторым подряд в карьере, ведь до этого он уступил Кейшону Дэвису в феврале 2025 года.