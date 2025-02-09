"Український танк" у Нью-Йорку: Берінчик прибув на бій проти Девіса

Денис Берінчик незабаром проведе перший захист титулу після бою з Емануелем Наваррете. Суперником "Українського танка" став непереможний Кейшон Девіс.

36-річний спортсмен прибув у США, де битиметься проти американського візаві. Чемпіон світу на своїй сторінці в інстаграмі опублікував фотографію з Нью-Йорка, повідомляє 24 канал.

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Берінчик у Нью-Йорку

Денис Берінчик поділився фотографією з найпопулярнішої площі у Нью-Йорку під назвою Таймс-сквер. Сполучені Штати Америки зустріли "Українського танка" сильним снігопадом.

Денис Берінчик на Таймс-сквер / Фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що бій між Денисом Берінчиком відбудеться 14 лютого на "Медісон-сквер-гарден". На кону поєдинку бій за титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.