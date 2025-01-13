36-річний спортсмен розповів за якої умови зустрінеться з володарем титулу IBF. "Український танк" підкреслив важливість фінансової складової, повідомляє 24 канал із посиланням на Студію боксу Віктора Ялимова.

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Чи можливий бій Берінчик – Ломаченко

Чемпіон світу за версію WBO у легкій вазі Денис Берінчик розповів, чи він може провести бій з Василем Ломаченком. "Український танк" назвав однією з умов проведення поєдинку гроші.

Мабуть, тільки за великі гроші. Бо професійна кар'єра – це гроші, а любительська – це про кубки, медалі та щось подібне. В професійній кар'єрі все вирішують гроші,

– сказав Берінчик.

Зазначимо, що Василь Ломаченко отримав травму та має провести МРТ після результатів якого, він ухвалить рішення щодо продовження кар'єри. Його також зобов'язали провести бій до 8 жовтня 2025, аби зберегти титул IBF.

Нагадаємо, що Денис Берінчик проведе свій бій 14 лютого. "Український танк" зустрінеться з американцем Кейшоном Девісом у головному протистоянні вечора боксу на "Медісон-сквер-гарден" в Нью-Йорку.