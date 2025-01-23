"Український танк" розповів, чому міг програти в останньому поєдинку

У травні минулого року Денис Берінчик провів бій з Емануелем Наваррете. "Український танк" переміг мексиканця та здобув титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.

Берінчик поділився спогадами про минулий поєдинок з Наваретте. 36-річний боксер розповів про труднощі, які виникли у протистоянні з мексиканцем, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

Читайте також "Боксував із якимись лохами": "Український танк" зробив зухвалу заяву щодо свого суперника

Берінчик міг програти

Денис Берінчик зізнався, що міг програти Емануелю Наварретте. Мексиканський боксер мав нагоду відправити в нокаут українського чемпіона.

Берінчик розповів, що Наваретте завдав йому потужних ударів у фінальних двох раундах чемпіонського поєдинку. "Український танк" підкреслив, що він ледь витримав.

У Наваррете була можливість зупинити мене в 10-му та 11-му раундах. Це були жорсткі удари,

– сказав Берінчик.

Боксер також розповів, що буде робити після бою з Кейшоном Девісом. У разі перемоги над американцем, Денис планує провести об'єднавчі поєдинки.

Нагадаємо, що Денис Берінчик битиметься з Кейшоном Девісом 14 лютого 2025 року. Місце проведення поєдинку у Нью-Йорку на легендарному "Медісон-сквер-гарден".