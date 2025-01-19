Берінчик впевнений у тому, що переможе свого майбутнього суперника. Чемпіон світу WBO у легкій вазі прокоментував стиль бою Девіса, повідомляє 24 канал із посиланням на Supremeboxing.

Читайте також "Накручений америкос": Берінчик дав оцінку майбутньому опоненту

Берінчик про Девіса

Денис Берінчик не сумнівається у своїй перемозі над Кейшоном Девісом. "Український танк" розповів, як переможе американця та висловився щодо манери бою американця.

Він другим номером петляє, нудний бокс. Він ні з ким не боксував, а якщо боксував, то з лохами якимись. Він бігає багато (на рингу – 24 канал), але ми його наздоженемо. Бій з Наваретте допоміг мені, тому що це був складний бій. Наваретте був близький до перемоги, мені було дуже важко,

– сказав Берінчик.

Денис також поділився думками щодо суперника після бою з Девісом. Берінчик зазначив, що це може бути Мураталла або Шакур Стівенсон, йому все одно з ким битись.

Нагадаємо, що бій між Денисом Берінчиком та Кейшоном Девісом відбудеться 14 лютого на легендарному "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.