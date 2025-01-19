Беринчик уверен в том, что победит своего будущего соперника. Чемпион мира WBO в легком весе прокомментировал стиль боя Дэвиса, сообщает 24 канал со ссылкой на Supremeboxing.

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Беринчик о Дэвисе

Денис Беринчик не сомневается в своей победе над Кейшоном Дэвисом. "Украинский танк" рассказал, как победит американца и высказался о манере боя американца.

Он вторым номером петляет, скучный бокс. Он ни с кем не боксировал, а если боксировал, то с лохами какими-то. Он бегает много (на ринге – 24 канал), но мы его догоним. Бой с Наваретте помог мне, потому что это был сложный бой. Наваретте был близок к победе, мне было очень трудно,

– сказал Беринчик.

Денис также поделился мыслями относительно соперника после боя с Дэвисом. Беринчик отметил, что это может быть Мураталла или Шакур Стивенсон, ему все равно с кем драться.

Напомним, что бой между Денисом Беринчиком и Кейшоном Дэвисом состоится 14 февраля на легендарном "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.