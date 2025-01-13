Чемпіон світу WBO у легкій вазі оцінив свого суперника. Берінчик також прокоментував план на поєдинок з американцем, повідомляє 24 канал із посиланням на Студію боксу Віктора Ялимова.

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Берінчик оцінив Девіса

Денис Берінчик відповів на запитання щодо свого майбутнього суперника Кейшона Девіса. "Український танк" розповів, що разом командою ще не перевіряли якості американця, тому поки що складно дати йому оцінку.

Берінчик заявив, що з боку Девіса видно тільки чималу кількість пафосу. Також Денис відмітив, що Кейшон не є зіркою у боксі.

Навіть не знаю, які якості? Сила, спритність, гнучкість, витривалість, і швидкість? Ми ще не перевіряли. Те, що він накручений америкос – це само собою. Не тягне він на зірку, бо в нього не було ще хороших боїв та хороших опонентів,

– сказав Берінчик.

Денис вирішив не розкривати план на бій. "Український танк" лаконічно відповів, що план працює лише до першого пропущеного удару.

Нагадаємо, що Денис Берінчик зустрінеться з Кейшоном Девісом 14 лютого. Головний поєдинок вечора боксу відбудеться у Нью-Йорку на легендарному "Медісон-сквер-гарден".