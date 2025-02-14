"Треба віддати належне": тренер Девіса оцінив здобутки Берінчика

Браян Макінтайр поділився думками щодо Дениса Берінчика. Тренер Кейшона Девіса віддав належне "Українському танку" за його здобутки у професійному рингу.

Денис Берінчик попри невтішні прогнози здолав Емануеля Наваррете у травні минулого року. "Український танк" відібрав у мексиканця титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO.

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Тренер суперника оцінив Берінчика

Браян Макінтайр оцінив майбутнього суперника свого підопічного. Тренер Кейшона Девіса схвально висловився щодо Дениса Берінчика, підкресливши його досягнення.

Спеціаліст вважає українця чудовим боксером. Адже Берінчик багато зробив, щоб стати чемпіоном світу та опинитись там, де він зараз знаходиться, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Він не став чемпіоном ні за що. Він не дістався сюди просто так. Очевидно, він робить щось хороше, аби бути чемпіоном. Треба віддати Берінчику належне,

– сказав Макінтайр.

Нагадаємо, що бій Берінчик – Девіс відбудеться в ніч з 14 на 15 лютого. Боксери зустрінуться у мегафайті на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден".



Вечір боксу у Нью-Йорку розпочнеться о 2:00 за київським часом. Очікується, що Денис Берінчик та Кейшон Девіс вийдуть у ринг не раніше 5:30 ранку.