Берінчик розповів про операцію на плечі та відновлення. Денис також висловився стосовно наступного суперника, повідомляє 24 канал із посиланням на Спорт 24.

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Коли чекати Берінчика на рингу

Денис Берінчик розповів, що вперше відчув дискомфорт після переможного бою проти Емануель Наваррете. З його слів, лікарі не змогли визначити, що з плечем, попри те, що робили знімки.

"Український Танк" наголосив, що у бою проти Кейшона Девіса плече ніяк його не турбувало. Вже після поєдинку лікарі знайшли причину, виявилось, що це стара травма, на суглобовій губі був рубець, який знову дав про себе знати.

Денис розповів, що операція пройшла успішно. Берінчик розповів, коли зможе повернутись до тренувань.

Тренуватися почну за три місяці. Такий прогноз мені зробили. Сподіваюся, так воно й буде. Треба швидко відновитися. Будемо дивитися. Зараз я з’явився в рейтингах, тож перспективи вимальовуються,

– сказав Берінчик.

Нагадаємо, що Денис Берінчик бився востаннє у лютому 2025 року. У тому бою "Український Танк" бився із Кейшоном Девісом та зазнав першої поразки у кар'єрі, втративши титул чемпіона світу WBO у легкій вазі.