У Британії ухвалили рішення щодо рефері, який нібито підсуджував Чісорі проти Вайлдера

На поєдинку американця Деонтея Вайлдера проти британця Дерека Чісори у рингу працював суддя Марк Бейтс. Його дії викликали серйозні нарікання у переможця двобою.

Вайлдер наполягав, щоб рефері був відсторонений від обслуговування боксерських боїв. Проте у Британській раді з контролю боксу проблем із суддівством не побачили, пише The Ring Magazine.

Чому Вайлдер скаржився на рефері у ринзі під час бою з Чісорою?

За словами "Бронзового бомбардувальника", під час 12-раундового поєдинку він отримував від Чісори щонайменше 10-12 ударів у потилицю. Проте суддя не зважав на це порушення і не покарав британця.

Ще один епізод, який викликав протести з боку Вайлдера, трапився вже у першому раунді. Боксери лежали на канатах, лупцюючи один одного, а Бейтс не міг їх розвести і зупинити. Тоді на ринг вискочив Алексіс Деметріадіс з кута Чісори. Згідно з правилами, бій мав бути негайно зупинений, а британець дискваліфікований за несанкціоноване втручання члена його команди. Натомість рефері обмежився зауваженням.

Що вирішили у Британській раді з контролю боксу щодо суддівства?

Офіційно засідання, на якому будуть розглядати суперечливі епізоди, відбудеться 8 квітня. Проте генеральний секретар організації Роберт Сміт вже заявив, що претензій до роботи Бейтса не буде.

Сміт пояснив, що рефері нібито добре впорався з дуже складним поєдинком. Що ж до витівки Деметріадіса, то у Британській раді задоволені тим, що суддя вирішив керуватися власною оцінкою ситуації і не завершувати бій ганебною дискваліфікацією. Сміт переконаний, що друге таке порушення одразу б каралося максимально суворо.

Як завершився бій Вайлдера і Чісори?