Британець Джонні Фішер висловився щодо чуток про можливе протистояння з колишнім чемпіоном світу за версією WBC Вайлдером. Його коментар наводить Sky Sports Boxing.

Хто хоче вийти на ринг з Вайлдером

Фішер висловив велику повагу до американського спортсмена, згадавши його культове протистояння з Ф'юрі, проте запевнив, що налаштований виключно на перемогу в разі їхньої зустрічі.

Він – справжня легенда цього спорту. Він провів фантастичну трилогію з Тайсоном Ф'юрі. Для мене велика честь, що моє ім'я згадують поруч із таким видатним спортсменом, і було б честю розділити з ним ринг. Але не майте жодних сумнівів: я вийду туди, щоб його здолати,

– заявив він.

Наразі британський боксер зосереджений на іншому поєдинку. Вже 26 вересня Фішер вийде у ринг проти бельгійця Майкла Піроттона. Бій стане головною подією турніру Zuffa Boxing 11 і відбудеться на Copper Box Arena в Лондоні.

Щодо Вайлдера, то у своєму останньому поєдинку "Бронзовий бомбардувальник" здобув перемогу над Дереком Чісорою роздільним рішенням суддів. Окрім потенційного бою з Фішером, у медіа активно шириться інформація, що наступним великим кроком для Вайлдера може стати поєдинок проти Усика, який планують організувати у березні 2027 року в США.