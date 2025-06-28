Зірковий боксер зазіхнув на бій проти Усика: на його рахунку понад 40 нокаутів
- Деонтей Вайлдер, відомий як "Бронзовий бомбардувальник", висловив бажання провести бій проти Олександра Усика, якщо той не завершить кар'єру найближчим часом.
- Вайлдер здобув свою 44-ту перемогу в професійному боксі, нокаутувавши Тіррелла Герндона, і готується до можливого бою з Усиком.
- Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа, запланованого на 19 липня 2023 року, після перемоги технічним нокаутом у їхньому першому поєдинку.
Ще один колишній чемпіон світу поповнив список боксерів, які хочуть вийти в один ринг проти Олександра Усика. Цього разу сюди вписано прізвище "Бронзового бомбардувальника".
Мова йде про Деонтея Вайлдера. 39-річний американський боксер висловив своє бажання провести бій проти Олександра Усика, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.
Читайте також Усик розчарував свого екссуперника, якого відправив рахувати пенсію: що сталось
Хто хоче побитись із Усиком
"Бронзовий бомбардувальник" хотів би вийти в один ринг проти українського чемпіона, якщо той не піде на пенсію найближчим часом. Вайлдер наголосив, що їх очна битва була б грандіозною.
Якщо Усик не закінчить кар'єру, я готовий з ним вийти на ринг. Це буде приголомшливе протистояння. Це точно станеться не в цьому році, ми зайняті обоє. Олександр неодноразово казав, що хотів би зустрітися зі мною на рингу. Він багато досягнув у своїй кар'єрі, і я радий за нього. Усик прийшов в бокс і реалізував свої можливості,
– заявив Вайлдер.
Відзначимо, що у ніч із 27-го на 28-ме червня 2025 року Вайлдер провів бій проти Тіррелла Герндона у Канзасі. Зустріч закінчилась нокаутом від Деонтея по ходу сьомого раунду. Перед цією зупинкою бою від рефері Герндон тричі побував у нокдауні.
Вайлдер здобув свою першу перемогу за останні три роки. Востаннє Деонтей перемагав ще у 2022-му, коли здолав фіна Роберта Геленіуса. "Бронзовий бомбардувальник" оформив свою 44-ту звитягу на профі-рингу у 49-ти проведених поєдинках (при 4-х поразках).
Натомість Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа, який запланований на 19 липня цього року.Перша зустріч між боксерами, яка відбулась у серпні 2023-го, закінчилась технічним нокаутом у 9-му раунді від українця.