Відомий американський боксер хоче вийти на ринг проти друга Усика

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер кинув виклик ексчемпіону Ентоні Джошуа. Після своєї перемоги над Дереком Чісорою 40-річний американець підійшов до Ентоні та запропонував провести їхній поєдинок.

Це сталося на арені The O2 Arena у Лондоні. Про це повідомляє DAZN.

Як відбулася пропозиція Вайлдера до Джошуа?

За поєдинком між Вайлдером і Чісорою спостерігав дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа, який підтримував свого друга Чісору.

Після бою Деонтей Вайлдер публічно кинув виклик Джошуа, натякнувши на його нібито страх.

Давай зробимо це. Він страшенно наляканий,

– заявив Вайлдер, проходячи поруч із Джошуа.

36-річний Джошуа востаннє виходив на ринг у грудні минулого року, нокаутувавши Джейка Пола.

