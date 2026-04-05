Відомий американський боксер хоче вийти на ринг проти друга Усика
- Деонтей Вайлдер переміг Дерека Чісору у 12-раундовому поєдинку за розділеним рішенням суддів на O2 Arena.
- Після перемоги Вайлдер кинув виклик Ентоні Джошуа, натякнувши на його страх перед можливим поєдинком.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер кинув виклик ексчемпіону Ентоні Джошуа. Після своєї перемоги над Дереком Чісорою 40-річний американець підійшов до Ентоні та запропонував провести їхній поєдинок.
Це сталося на арені The O2 Arena у Лондоні. Про це повідомляє DAZN.
Як відбулася пропозиція Вайлдера до Джошуа?
За поєдинком між Вайлдером і Чісорою спостерігав дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа, який підтримував свого друга Чісору.
Після бою Деонтей Вайлдер публічно кинув виклик Джошуа, натякнувши на його нібито страх.
Давай зробимо це. Він страшенно наляканий,
– заявив Вайлдер, проходячи поруч із Джошуа.
36-річний Джошуа востаннє виходив на ринг у грудні минулого року, нокаутувавши Джейка Пола.
Як пройшов бій Вайлдер – Чісора?
- У головному бою боксерського вікенду на O2 Arena в Лондоні колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер переміг британця Дерека Чісору у 12-раундовому поєдинку за розділеним рішенням суддів – 115:111, 112:115, 115:113 на користь Вайлдера.
Для 40-річного Вайлдера ця перемога стала 45-ю у професійній кар'єрі та важливою віхою в його спортивному шляху, тоді як Чісора зазнав 14-ї поразки.
Після бою Чісора заявив, що під час сутички завдав Вайлдеру серйозних травм, нібито зламавши йому руку та ребро. За словами британця, його суперник "не може ні говорити, ні стояти" через ці ушкодження.
Після поєдинку Вайлдер кинув виклик іншому відомому британцю – колишньому чемпіону Ентоні Джошуа, прагнучи нового великого протистояння у надважкій вазі, повідомляє Reuters.