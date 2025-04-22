Сподіваюся, що він уже оплатив свій похорон, – Вайлдер обрав суперника, якого хоче знищити

Зірковий американський боксер Деонтей Вайлдер розповів, кого хотів би отримати у суперники. "Бронзовий бомбардувальник" назвав бажаного опонента.

39-річний колишній чемпіон світу за версією WBC хотів би провести бій проти свого земляка Джарелла Міллера. Деонтей Вайлдер пригадав заяву Міллера, який говорив, що готовий його знищити, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News 24/7.

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Вайлдер відповів Міллеру

"Бронзовий бомбардувальник" запевнив, що його співвітчизник може знищувати лише бургери, але, аж ніяк, не його. Вайлдер своєю чергою сміливо відповів Джареллу.

Міллер сказав, що знищить мене? Він знищує тільки бургери, та й то так собі. Від нього виходять тільки розмови, розмови та ще раз розмови. Але я не можу дочекатися, коли він отримає цей бій. Сподіваюся, що він уже оплатив свій похорон. Я не граюся. Якби я побачив його сьогодні, то відразу б вліпив йому ляпаса, чорт забирай. Деонтей Вайлдер повернувся. Усім краще поважати моє ім'я,

– заявив Вайлдер.

Відзначимо, що Міллер 7 червня 2025-го року в Іпсвічі поб'ється із Фабіо Вордлі за титул тимчасового чемпіона світу WBA у хевівейті.

Довідка. Деонтей Вайлдер 27 червня 2025-го року повернеться поєдинком проти маловідомого Тайрелла Ентоні Херндона на "Charles Koch Arena" у США. Цей двобій стане для Вайлдера 49-м на профі-рингу, у яких він здобув 43 перемоги (42 – нокаутом) при єдиній поки що поразці. Також перша зустріч із Тайсоном Ф'юрі закінчилась нічиєю.

Нещодавно Вайлдер назвав кількість боїв, які хоче провести у цьому році. Також Деонтей назвав поєдинок, який точно у майбутньому стане реальним.

Водночас Деонтей отримав пораду щодо закінчення кар'єри від Тайсона Ф'юрі, який не початку поточного року вчергове пішов на пенсію.