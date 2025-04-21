Тайсон Ф'юрі запевнив, що трилогія у протистоянні проти Деонтея Вайлдера, забрала багато років життя в обох боксерів. Британський ексбоксер заявив, що від "Бронзового бомбардувальника" залишилась лише тінь колишнього себе, повідомляє 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Ф'юрі звернувся до Вайлдера

Ф'юрі звернувся до 39-річного американського боксера, зробивши йому пораду.

З тієї трилогії, яку ми мали, ми забрали багато років із життя один в одного. Та війна, яка закінчилася в 11-му раунді нокаутом, забрала багато і ти не зможеш від цього оговтатися. У нас у бою було десять нокдаунів. Зараз Вайлдер лиш тінь колишнього себе. Єдине, що у нього залишилося – ім'я. Заверши кар'єру, ти завдаєш собі зараз шкоди,

– сказав Тайсон.

Водночас Деонтей не поспішає вішати рукавички на цвях. Вайлдер заявив, що планує провести у поточному 2025-му році аж три поєдинки.

Нагадаємо, що 1 червня минулого року Вайлдер був нокаутований китайським супертяжем Чжаном Чжілеєм вже у 5-й трихвилинці 12-раундового бою в Ер-Ріяді. Ця поразка стала 4-ю для Деонтея в останнім 5-ти двобоях при 43-х перемогах (42 – нокаутом) у загалом 48-ми зустрічах.

1 грудня 2018-го року Вайлдер вперше вийшов у ринг проти Ф'юрі. У 12-раундовому бою судді нарахували нічию. Вдруге боксери зустрілись 22 лютого 2020-го. У цьому поєдинку "Циганський король" вже у 7-му раунді нокаутував Деонтея. Тому на бійців чекав третій бій, а протистояння перетворилось у трилогію. 9 жовтня 2021-го року Тайсон вдруге поспіль тріумфував над "Бронзовим бомбардувальником".