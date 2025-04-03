Деонтей Вайлдер востаннє виходив у профі-ринг ще 1 червня 2024-го року, коли програв китайському супертяжу Чжану Чжілею. Повернення "Бронзового бомбардувальника" повинно було відбутись наприкінці квітня поточного року, але двобій проти Кьортіса Гарпера був скасований.

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Плани Вайлдера на 2025-й рік

Зірковому боксеру підшукали іншого суперника, але повернення у ринг довелось відтермінувати до червня. 27-го числа того місяця Вайлдер поб'ється проти земляка Тайрелла Ентоні Херндона.

Цікаво, що цей двобій буде не єдиним для Деонтея у цьому році. Вайлдер розповів, скільки поєдинків у нього заплановані на поточний рік, пише 24 Канал із посиланням на 78SPORTSTV.

У планах Вайлдера проведення трьох боїв у 2025-му році, один із яких буде "великим" за межами США. Щоправда, це не буде зустріч із Ентоні Джошуа.

Деонтей не виключає факту бою проти Ей Джея, але не у 2025-му році. Можливо, боксери зійдуться у ринзі у наступному році.