Деонтей Уайлдер в последний раз выходил в профи-ринг еще 1 июня 2024-го года, когда проиграл китайскому супертяжеловесу Чжану Чжилею. Возвращение "Бронзового бомбардировщика" должно было состояться в конце апреля текущего года, но поединок против Кертиса Гарпера был отменен.

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Планы Уайлдера на 2025-й год

Звездному боксеру подыскали другого соперника, но возвращение в ринг пришлось отложить до июня. 27-го числа того месяца Уайлдер подерется против земляка Тайрелла Энтони Херндона.

Интересно, что этот поединок будет не единственным для Деонтея в этом году. Уайлдер рассказал, сколько поединков у него запланированы на текущий год, пишет 24 Канал со ссылкой на 78SPORTSTV.

В планах Уайлдера проведение трех боев в 2025-м году, один из которых будет "большим" за пределами США. Правда, это не будет встреча с Энтони Джошуа.

Деонтей не исключает факта боя против Эй Джея, но не в 2025-м году. Возможно, боксеры сойдутся в ринге в следующем году.