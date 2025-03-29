Суперником 39-річного Деонтея Вайлдера стане його маловідомий земляк Тайрелл Ентоні Херндон. Це буде проміжний бій для "Бронзового бомбардувальника", який не поспішає прощатись із професійним боксом, інформує 24 Канал із посиланням на Global Combat Collective.

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Коли Вайлдер повернеться у ринг

Деонтей йде до свого ювілейного 50-го бою у професіоналах, до якого залишилось провести лише два поєдинки. Наразі за спиною Вайлдера 48 поєдинків, у яких американець оформив 43 перемоги (42 – нокаутом) та зазнав 4-х поразок. Перший бій проти Тайсона Ф'юрі звівся внічию (1 грудня 2018-го року).



Постер бою Вайлдер – Херндон / Фото Global Combat Collective

Відзначимо, що суперник Вайлдера повинен був бути інший. Спочатку Деонтей міг побитись 27 квітня проти іншого американця Кьортіса Гарпера. Але цей двобій був скасований.

Деонтей Вайлдер востаннє виходив у ринг 1 червня 2024-го року, коли у п'ятому раунді був нокаутований китайським супертяжем Чжаном Чжілеєм. Востаннє "Бронзовий бомбардувальник" перемагав у жовтні 2022-го року, коли здолав фіна Роберта Геленіуса.