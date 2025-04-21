Тайсон Фьюри заверил, что трилогия в противостоянии против Деонтея Уайлдера, забрала много лет жизни у обоих боксеров. Британский экс-боксер заявил, что от "Бронзового бомбардировщика" осталась лишь тень бывшего себя, сообщает 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Фьюри обратился к Уайлдеру

Фьюри обратился к 39-летнему американскому боксеру, сделав ему совет.

Из той трилогии, которую мы имели, мы забрали много лет из жизни друг у друга. Та война, которая закончилась в 11-м раунде нокаутом, забрала много и ты не сможешь от этого оправиться. У нас в бою было десять нокдаунов. Сейчас Уайлдер лишь тень прежнего себя. Единственное, что у него осталось – имя., Заверши карьеру, ты наносишь себе вред,

– сказал Тайсон.

В то же время Деонтей не спешит вешать перчатки на гвоздь. Уайлдер заявил, что планирует провести в текущем 2025-м году аж три поединка.

Напомним, что 1 июня прошлого года Уайлдер был нокаутирован китайским супертяжеловесом Чжаном Чжилеем уже в 5-й трехминутке 12-раундового боя в Эр-Рияде. Это поражение стало 4-м для Деонтея в последних 5-ти поединках при 43-х победах (42 – нокаутом) в общем 48-ми встречах.

1 декабря 2018-го года Уайлдер впервые вышел в ринг против Фьюри. В 12-раундовом бою судьи насчитали ничью. Во второй раз боксеры встретились 22 февраля 2020-го. В этом поединке "Цыганский король" уже в 7-м раунде нокаутировал Деонтея. Поэтому бойцов ждал третий бой, а противостояние превратилось в трилогию. 9 октября 2021-го года Тайсон во второй раз подряд победил "Бронзового бомбардировщика".