Известный промоутер вообще не уверен, хочет ли Тайсон Фьюри возвращаться в профессиональный бокс. Боб Арум признался, если бы был любителем ставок, то бы обязательно поставил на то, что поклонники бокса больше никогда не увидят в профи-ринге "Цыганского короля", информирует 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Арум о возможном возвращении Тайсона

Глава Top Rank не верит в камбэк Тайсона после двух поражений от Александра Усика.

Если бы я был азартным человеком и делал ставки, то поставил бы на то, что он больше никогда не выйдет в ринг. Помните выражение Марвина Хаглера? "Богатому чуваку, который спит в шелковой пижаме, не заставить себя подняться утром с кровати ради того, чтобы отправиться на пробежку". И я действительно не думаю, что Тайсону хочется сейчас вставать по утрам и заниматься пробежками. Не думаю, что он хочет снова пройти через весь этот опыт тренировочного лагеря, учитывая, что с экономической стороны ему не нужно все это делать,

– заявил Арум.

В то же время промоутер Эдди Хирн верит, что еще увидит Тайсона в ринге.

Напомним, что Фьюри в очередной раз ушел на пенсию после двух поражений от Усика, которых потерпел в прошлом году. Это были дебютные фиаско для британца. 36-летний Тайсон закончил карьеру на статистике в 34 победы (24 – нокаутом) при 2-х поражениях в 37-ми боях. Также первый поединок против Деонтея Уайлдера закончился ничьей.

Многие в мире бокса продолжают верить в возвращение Тайсона. Ведь Фьюри уже камбэчил в своей карьере. "Цыганскому королю" продолжают приписывать британскую битву против Энтони Джошуа.