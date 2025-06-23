Колишній суперник Усика пригадав несподівану пропозицію для "останнього танцю" у ринзі

Британський ветеран боксу Дерек Чісора пригадав, як йому пропонували у суперники 20-річного земляка Мозеса Ітауму. Колишній суперник Олександра Усик розповів, яку дав відповідь.

41-річний британський боксер розповів, що декілька тижнів тому була подібна пропозиція. Дерек Чісора та Мозес Ітаума могли провести очну битву у Саудівській Аравії, якби ветеран боксу погодився на запрошення, інформує 24 Канал із посиланням на TalkSPORT Boxing.

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Чісора міг побитись із Ітаумою

Дерек Чісора навіть назвав суму, яку йому пропонували за цей двобій.

Мені зателефонували кілька тижнів тому і запропонували провести бій з Мозесом Ітаумою в Саудівській Аравії. Я відмовився. Вони сказали: "2 мільйони". Я відповів: "Ні, я пас",

– сказав Чісора.

До слова. Наступний бій стане для Дерека Чісори ювілейним 50-м у профі-рингу. У попередніх зустрічах оформив 36 перемог (23 – нокаутом) при 13 поразках. Відзначимо, що британець на публіку зробив голосування за наступного суперника серед зображень Усика, Дюбуа та Джошуа після свого переможного бою із Отто Валліном. Британська публіка обрала йому українського чемпіона світу.

Нагадаємо, що WBO готова схвалити бій між Чісорою та Джозефом Паркером, якщо боксери захочуть провести трилогію.

Попри відмову Чісори Ітаумі таки знайшли наступного суперника. Вже 16 серпня поціновувачі боксу побачать протистояння Мозеса проти іншого ветерана боксу Ділліана Вайта. Їх зустріч відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.