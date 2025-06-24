Екссуперник Усика заговорив, що бій Вайт – Ітаума може закінчитись вбивством у рингу

Ділліан Вайт погодився провести бій проти значно молодшого суперника із Великої Британії Мозеса Ітауми. Їх зустріч запланована на 16 серпня 2025 року.

Протистояння прийме столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Це буде битва 37-річного ветерана боксу та 20-річного майбутнього королівської ваги. Напередодні бою Дерек Чісора звернувся до Ділліана Вайта, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Чісора про рішення Вайта прийняти бій проти Ітауми

Колишній суперник Олександра Усика вважає, що Вайт зробив помилку, коли погодився на цей двобій. Чісора наголосив на постійному рості та прогресі Ітауми, якому пророкують королівську вершину хевівейту після відходу на пенсію українського чемпіона світу.

Я дзвонив Уайту і говорив: "Для чого ти прийняв цей бій? Ітаума – на ходу, він стає все кращим кожного дня". Потрібно на когось викликати поліцію та заарештувати за можливе вбивство (Вайта – 24 Канал). Це неправильний бій для Ділліана,

– заявив Чісора.

Відзначимо, що Дереку також пропонували бій проти Ітауми. Однак 41-річний британець відмовився від даної пропозиції на відміну від Вайта.

Довідка. Ділліан Вайт провів у професіоналах 33 поєдинки: 30 перемог (20 – нокаутом), 3 поразки. Натомість Мозес Ітаума у свої 20 років має за своєю спиною 12 звитяг (10 – нокаутом) та володіє титулом чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental, якого успішно захищав вже тричі.

Нагадаємо, що Ділліан відмовився виходити у ринг 7 червня, коли повинен був провести двобій проти українця Владислава Сіренка. Видно, що це він зробив заради битви із Мозесом.