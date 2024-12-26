Зірковий боксер хоче побитись із Усиком: він вже перемагав українця

Боксер напівважкої ваги Девід Бенавідес заговорив про бажання провести бій проти Олександра Усика. Американський боєць припустив, що можливий бій проти непереможного українця стане найскладнішим у його кар'єрі.

Девід Бенавідес не готовий виходити у ринг проти Олександра Усика прямо зараз. Американський боксер сумнівається, що здобув достатньо досвіду, аби боксувати проти колишнього абсолютного чемпіона світу у хевівейті, передає 24 Канал із посиланням на Fight Hype.

Цікаво "Задушить їх менш ніж за хвилину": боєць ММА назвав бійця, який може повалити Усика та Ф'юрі

Коли може відбутись бій Бенавідес – Усик

Зірковий боєць реально оцінив свій рівень та припустив, що може провести бій проти Усика за декілька років, якщо Олександр ще буде продовжувати кар'єру.

Спочатку я маю перемогти топів у своїй вазі. Не думаю, що в мене є достатньо досвіду для поєдинку з Усиком. Але можливо у майбутньому цей бій може відбутися. Може ми проведемо бій за 5-6 років, але скільки Усику тоді буде? 40 років? Я поважаю Усика, це найкращий боксер в історії. Я не відмовлюся провести з ним бій, але це точне буде найважчий поєдинок у моєму житті,

– заявив Бенавідес.

Довідка. Девід Бенавідес вже має за своєю спиною успішний досвід виступів проти українського боксера. У червня 2024-го року американець здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів над Олександром Гвоздиком – 116-112, 117-111 та 119-109. Кривдник Гвоздика завдав українцю другої поразки у кар'єрі та здобув "тимчасовий" пояс WBC.

Перед боєм із Гвоздиком Бенавідес оформив дострокову перемогу над Деметріусом Андраде та підійнявся у напівважкий дивізіон.