На акаунті Діллона Деніса у соцмережі Х з'явилась публікація, у якій американський боєць знецінив реванш Усика та Ф'юрі. Він загалом не бачить сенсу у боксі, повідомляє 24 Канал.

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Не бачив сенсу у проведеному реванші Усик – Ф'юрі

Боєць Bellator Деніс запевнив, що колишній чемпіон світу у UFC Деметріус Джонсон міг би легко повалити Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

Який сенс у боксі, якщо Деметріус Джонсон може повалити Тайсона Ф'юрі чи Олександра Усика і задушити їх менш ніж за хвилину у реальному бою?

– написав Діллон Деніс.

Цікаво, що цей американський боєць має досвід виступів на професійному ринзі. Діллон Деніс провів три поєдинки у боксі, у яких здобув дві перемоги.

Нагадаємо, що Усик двічі переміг Ф'юрі у 2024-му році. У травні українець завдав Тайсону першої поразки у кар'єрі (за роздільним рішенням суддів). А от реванш відбувся 21 грудня. У ньому усі троє суддів одноголосно віддали звитягу Олександру – тричі 116-112.