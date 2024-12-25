Боксери провели повний 12-раундовий двобій, а переможця другої битви Усик – Ф'юрі знову визначали судді. Усі троє віддали одноголосну перемогу українському боксеру – тричі 116-112.

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Повний реванш Усик – Ф'юрі

Наразі Усик та Ф'юрі відсторонені від боксу. WBC усунула обох боксерів від рингу, аби не ризикувати їх здоров'ям після очного поєдинку. На супертяжів чекає відпочинок у колі родин.

Голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх зробив передноворічний подарунок для усіх любителів боксу. Туркі Аль аш-Шейх опублікував на своєму ютуб-каналі повне відео реваншу Усик – Ф'юрі, передає 24 Канал.

Повне відео реваншу Усик – Ф'юрі

Цікаво, що перед реваншем в Ер-Ріяді Туркі Аль аш-Шейх відкрито підтримував Ф'юрі. Керівник мріяв влаштувати трилогію у протистоянні Усик – Ф'юрі, але українець зруйнував усі плани Туркі Аль аш-Шейха. Хоча Тайсон досі поговорював про можливу трилогію із Усиком, але навряд Олександр знайде стимул втретє виходити у ринг проти британця після двох поспіль переміг над ним.