На аккаунте Диллона Дениса в соцсети Х появилась публикация, в которой американский боец обесценил реванш Усика и Фьюри. Он вообще не видит смысла в боксе, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Усик – Фьюри 2: появилось полное видео реванша

Не видел смысла в проведенном реванше Усик – Фьюри

Боец Bellator Денис заверил, что бывший чемпион мира в UFC Деметриус Джонсон мог бы легко свергнуть Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Какой смысл в боксе, если Деметриус Джонсон может повалить Тайсона Фьюри или Александра Усика и задушить их менее чем за минуту в реальном бою?

– написал Диллон Денис.

Интересно, что этот американский боец имеет опыт выступлений на профессиональном ринге. Диллон Денис провел три поединка в боксе, в которых одержал две победы.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в 2024-м году. В мае украинец нанес Тайсону первое поражение в карьере (по раздельному решению судей). А вот реванш состоялся 21 декабря. В нем все трое судей единогласно отдали победу Александру – трижды 116-112.